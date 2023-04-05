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В Бурятии росгвардейцы не дали огню уничтожить кладбище

В Бурятии росгвардейцы не дали огню уничтожить кладбище
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники вневедомственной охраны первыми оказались на месте пожара

В среду, 5 апреля, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии потушили пожар на кладбище в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии. Огонь сотрудники увидели во время патрулирования улиц села и тут же отправились на место.

К этому времени сухая трава горела уже на площади 12 соток.

Старшие сержанты полиции Борис Лалетин и Роман Лобанов сообщили о происшествии в дежурную часть, вызвали пожарных и сами подручными средствами принялись тушить огонь. На помощь к ним также пришли проходившие мимо местные жители. В итоге, когда пожарные приехали, основной очаг возгорания был уже ликвидирован.

Огонь повредил несколько захоронений. Борис Лалетин и Роман Лобанов предотвратили возможный масштабный пожар.

После того, как росгвардейцы потушили пожар, они продолжили нести службу, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 3 апреля введён особый противопожарный режим. Все профилактические отжиги запрещены.

Росгвардия пожар

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