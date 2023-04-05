Житель Монголии пойдёт под суд в Бурятии за взятку

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

38-летний мужчина пытался подкупить таможенника



В Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России завершилось расследование уголовного дела против 38-летнего гражданина Монголии. Ему вменяют часть 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий»).



Произошло всё в феврале. Иностранец хотел уклониться от таможенных платежей и предложил сотруднику двустороннего автомобильного пункта пропуска (ДАПП) «Монды» в Тунке 50 тысяч рублей, чтобы тот помог с оформлением временного ввоза двух транспортных средств.



После гостя из соседней страны задержали представители отдела по противодействию коррупции Бурятской таможни и пограничного управления ФСБ России по РБ. Следователям удалось собрать достаточно доказательств по уголовному делу. Его вместе с утверждённым Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением уже направили в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу.



В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили: теперь иностранцу грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом размером до 30-кратной суммы взятки и лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение пяти лет.

