В парке в Улан-Удэ уличный тренажёр упал вместе с ребёнком





В парке Железнодорожников в Улан-Удэ уличный тренажёр рухнул, когда на нём занималась шестилетняя девочка. Фотографии возмущённая мама опубликовала в паблике «Аноним 03».- В парке Железнодорожников эта конструкция упала вместе с моим ребёнком. Слава богу, все обошлось, никаких серьёзных травм нет, только испуг и мои поседевшие волосы. Хочу отметить, что ребёнку всего шесть лет и весит она 24 кг. Вопрос к ответственным лицам: как устанавливались данные спортивные сооружения и на кого они были рассчитаны? Рядом находится детская площадка, к безопасности которой теперь тоже возникают вопросы, - поделилась женщина.В комментариях пользователи строят предположения, почему конструкцию вырвало из бетона. «По логике, сам тренажёр должен быть длиннее основание и уходить в бетон. Тут экономили и какой-то дурак ГОСТ таким тренажёрам дал! На трамвайных остановках - тоже не соблюдали и не делали длиннее в бетоне трубы, их просто экономили. Ждут, когда-либо задавит либо упадут», - поделился местный житель.«Также закреплены перила на новых трамвайных остановках», - поддержал его другой пользователь.«Мартышкин труд», «Сегодня гуляли с ребёнком, я подумала, что кто-то спилил и хочет к себе в ограду утащить тренажёр», «Мощный у кого-то ребёнок. Четыре анкерных болта и кусок профильной трубы с корнем оторвать. Не ребёнок, а танк», - иронизируют также улан-удэнцы.Парк Железнодорожников находится в ведении ОАО «РЖД». Инцидент «Байкал-Daily» прокомментировали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги:«В ходе осмотра данного уличного тренажёра выявлены скрытые повреждения, возникшие вследствие нарушений правил его эксплуатации. Неоднократные нагрузки на конструкцию, превышающие допустимые 100 кг, привели к повреждениям креплений тренажёра и, как следствие, его падению в ходе дальнейшей эксплуатации».При этом в пресс-службе ВСЖД заявили, что «все тренажёры, качели и детские карусели в парке Железнодорожников установлены в соответствии с требованиями технической документации». Горожан призвал бережно относиться к конструкциям и не использовать один тренажёр для одновременного занятия двух и более человек.После ремонта тренажёр будет установлен на место.