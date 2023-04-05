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В Бурятии ищут таинственно пропавшего 45-летнего мужчину

В Бурятии ищут таинственно пропавшего 45-летнего мужчину
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Он ушёл из съёмной квартиры несколько месяцев назад и исчез без следа

Сотрудники полиции разыскивают 45-летнего Сергея Иванова, который ещё в сентябре приехал в Улан-Удэ из пригородного Иволгинского района. Он поселился в съёмной квартире на улице Целинная, а через некоторое время ушёл из дома в неизвестном направлении. По имеющейся информации, мужчина отправился устраиваться на работу.

С тех пор о нём ничего неизвестно. На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали приметы пропавшего – европейской внешности, худощавого телосложения, на вид – 50 лет, рост – около 165 сантиметров, тёмно-русые волосы. У мужчины невнятная речь.

При наличии какой-либо информации о Сергее Иванове или его местонахождении жителей Бурятии просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 8-902-160-02-58, 8-983-535-60-91, 8-924-390-60-60, 8-3012-44-02-02 или 102 (112).
пропавшие без вести розыск МВД Бурятии

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