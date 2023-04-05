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«Расслабляться некогда»: В Бурятии ужесточают контроль за любителями жечь траву

«Расслабляться некогда»: В Бурятии ужесточают контроль за любителями жечь траву
Происшествия,  Фото:правительство Бурятии, РАЛХ
В республике продолжают бушевать лесные пожары

В среду, 5 апреля, состоялось очередное заседание оперштаба по тушению лесных возгораний под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского. Особое внимание на совещании уделили профилактическим мероприятиям и оперативному реагированию на пожары.

По словам Мордовского, в республике продолжаются неконтролируемые отжиги сухой травы.

- Не прошу, а требую – усильте бдительность, максимально оперативно реагируйте на палы и на лесные пожары. Нужно усилить профилактику с местными жителями. Расслабляться сейчас некогда, – заявил зампред.

Накануне в Бурятии сражались с семью возгораниями общей площадью в 89,4 га – в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском, Кяхтинском и Хоринском районах. Пять из них вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнём и ещё  два – из-за его перехода с земель других категорий. Всего со стихией боролись 119 человек, включая сотрудников лесной охраны и десантников. Задействовать пришлось 35 единиц техники.

 

Четыре очага – в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском и Кижингинском районах – ликвидировали. Ещё один – в Кяхтинском – локализовали и продолжают тушить. По данным на утро 5 апреля, продолжают бороться с тремя пожарам в Баунтовском, Кяхтинском и Хоринском, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
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