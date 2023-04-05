Улан-удэнец работал курьером телефонных мошенников в Чите

Из Бурятию в Читу молодого человека направил куратор



В Чите полицейские изобличили приезжего молодого человека, работавшего курьером у телефонных мошенников. Задержанный оказался жителем Улан-Удэ.



Ранее, в конце марта в Чите произошла серия мошенничеств, совершённых по схеме «Ваш родственник попал в беду». Жертвами стали пожилые люди, которым неизвестные под видом полицейских звонили на стационарные телефоны. Старикам сообщали, что их родные якобы спровоцировали ДТП и теперь им грозит уголовная ответственность. Чтобы «спасти» своих внуков, пожилые читинцы отдавали все свои сбережения – от 100 до 400 тысяч рублей. Деньги забирал приехавший курьер.



Именно курьера (самое низшее звено в схеме) и вычислили полицейские. Им оказался 22-летний житель Улан-Удэ.



- Подозреваемый нашёл подработку курьером, задачами которого был сбор денежных средств у граждан. По словам задержанного, неизвестный куратор в переписке направил его из Бурятии в Читу для выполнения работы, а затем писал адреса. По ним подозреваемый забирал деньги у граждан и переводил на указанные куратором счета, оставляя себе небольшую часть в качестве вознаграждения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Полицейские установили его причастность к трём фактам мошенничества. В общей сложности у читинских пенсионеров житель Бурятии забрал 750 тысяч рублей, а в Улан-Удэ – 110 тысяч рублей. По решению суда он заключен под стражу.



Кроме того, был пойман ещё курьер – житель Читы. Он забрал больше 700 тысяч рублей у троих потерпевших. Оба курьера практически одновременно действовали на территории города и знали друг о друге.



Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

