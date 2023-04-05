Тело она закидала вещами в своей квартире
1 апреля в квартире одного из домов в Гусиноозёрске обнаружили тело 65-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы. Вскоре по подозрению в убийстве была задержана 42-летняя дочь сожительницы покойного мужчины. На допросе она во всём призналась и дала подробные показания, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
29 марта мать этой женщины скончалась, после чего дочь стала употреблять алкоголь. Следующим вечером, будучи пьяной, она поссорилась с сожителем матери. Женщина схватила пустую бутылку и с силой нанесла несколько ударов по голове мужчины. Отчим скончался на месте.
Женщина же спрятала его тело в квартире, закидав сверху вещами. И спокойно продолжила пьянствовать.
Спустя два дня родственники мужчины забеспокоились из-за того, что он пропал. Тогда женщина, чтобы отвести от себя подозрения, обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении отчима. Полицейские приехали в квартиру, где сразу же обнаружили неумело спрятанный труп. Тело уже подверглось гнилостным изменениям.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
Жительница Бурятии на следующий день после смерти матери убила отчима
Происшествия, Фото:
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