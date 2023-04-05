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Жительница Бурятии на следующий день после смерти матери убила отчима

Жительница Бурятии на следующий день после смерти матери убила отчима
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тело она закидала вещами в своей квартире

1 апреля в квартире одного из домов в Гусиноозёрске обнаружили тело 65-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы. Вскоре по подозрению в убийстве была задержана 42-летняя дочь сожительницы покойного мужчины. На допросе она во всём призналась и дала подробные показания, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

29 марта мать этой женщины скончалась, после чего дочь стала употреблять алкоголь. Следующим вечером, будучи пьяной, она поссорилась с сожителем матери. Женщина схватила пустую бутылку и с силой нанесла несколько ударов по голове мужчины. Отчим скончался на месте.

Женщина же спрятала его тело в квартире, закидав сверху вещами. И спокойно продолжила пьянствовать.

Спустя два дня родственники мужчины забеспокоились из-за того, что он пропал. Тогда женщина, чтобы отвести от себя подозрения, обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении отчима. Полицейские приехали в квартиру, где сразу же обнаружили неумело спрятанный труп. Тело уже подверглось гнилостным изменениям.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

убийство

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