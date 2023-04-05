В Иркутске начальник ответит в суде за смерть рабочего

По мнению следствия, начальник участка не обеспечил безопасные условия труда
В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, 19 января на производственной базе, расположенной на улице Полярная в Иркутске, мужчина получил телесные повреждения в процессе работы на ленточном транспортёре с реверсивным движением для подачи опилок. От полученных травм 37-летний рабочий скончался на месте происшествия.
- Следователями СК установлено, что начальник участка не обеспечил безопасные условия труда, не принял меры по идентификации опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, не определил мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков, а также не осуществлял контроль за ходом выполнения работ, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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