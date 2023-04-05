05 апреля

04 апреля

Популярное

На Байкале в Бурятии застряла легковушка с людьми

На Байкале в Бурятии застряла легковушка с людьми
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они не смогли самостоятельно выбраться со льда озера

Этот инцидент произошёл вечером 4 апреля на севере Бурятии. На льду Байкала застрял легковой автомобиль, в котором на тот момент находилось восемь человек.

Известно, что компания направлялась в Северобайкальск. Как сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», люди были дезориентированы и не смогли выбраться с замёрзшего озера самостоятельно.

Им на помощь выдвинулись сотрудники Северобайкальского поисково-спасательного подразделения. Спасатели отправились на место на судне на воздушной подушке «Хивус». 

В 2:50 всех людей из автомобилей доставили на причал.

автомобили спасатели Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале в Бурятии застряла легковушка с людьми
На Байкале в Бурятии застряла легковушка с людьми
Происшествия, 05.04.2023
Они не смогли самостоятельно выбраться со льда озера
В Иркутске начальник ответит в суде за смерть рабочего
В Иркутске начальник ответит в суде за смерть рабочего
Происшествия, 05.04.2023
По мнению следствия, начальник участка не обеспечил безопасные условия труда
В Иркутске будут судить мужчину, угрожавшего «уничтожить здание аэропорта»
В Иркутске будут судить мужчину, угрожавшего «уничтожить здание аэропорта»
Происшествия, 04.04.2023
Сам он признался, что не думал о последствиях своей «шутки»
В Чите пьяный водитель сбил пешехода на угнанном Mark II
В Чите пьяный водитель сбил пешехода на угнанном Mark II
Происшествия, 04.04.2023
Хозяин автомобиля даже не подозревал об угоне
В Бурятии на ребёнка напали пять собак
В Бурятии на ребёнка напали пять собак
Происшествия, 04.04.2023
Хозяева трёх из них установлены
В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон
В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон
Происшествия, 04.04.2023
В лесах запрещено разводить костры
В Бурятии владелец собак, которые насмерть загрызли женщину, легко отделался
В Бурятии владелец собак, которые насмерть загрызли женщину, легко отделался
Происшествия, 04.04.2023
Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности
В Бурятии тушат крупный пожар на площади 100 «квадратов»
В Бурятии тушат крупный пожар на площади 100 «квадратов»
Происшествия, 04.04.2023
На месте наблюдается густой чёрный дым
В Братске водитель бросил пострадавших пассажиров на месте ДТП и сбежал
В Братске водитель бросил пострадавших пассажиров на месте ДТП и сбежал
Происшествия, 04.04.2023
У молодого человека, как оказалось, нет водительских прав
В Иркутской области будут судить браконьеров, убивших косуль
В Иркутской области будут судить браконьеров, убивших косуль
Происшествия, 04.04.2023
Они незаконно охотились вблизи посёлка Усть-Ордынский
В Улан-Удэ автобус сбил девочку на «зебре»
В Улан-Удэ автобус сбил девочку на «зебре»
Происшествия, 04.04.2023
Травмы получила 10-летняя девочка
В Забайкалье будут судить владельца собак, которые загрызли женщину
В Забайкалье будут судить владельца собак, которые загрызли женщину
Происшествия, 04.04.2023
Пенсионерка погибла в результате нападения двух собак

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^