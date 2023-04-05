На Байкале в Бурятии застряла легковушка с людьми

Они не смогли самостоятельно выбраться со льда озера
Этот инцидент произошёл вечером 4 апреля на севере Бурятии. На льду Байкала застрял легковой автомобиль, в котором на тот момент находилось восемь человек.
Известно, что компания направлялась в Северобайкальск. Как сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», люди были дезориентированы и не смогли выбраться с замёрзшего озера самостоятельно.
Им на помощь выдвинулись сотрудники Северобайкальского поисково-спасательного подразделения. Спасатели отправились на место на судне на воздушной подушке «Хивус».
В 2:50 всех людей из автомобилей доставили на причал.
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