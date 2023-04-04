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В Иркутске будут судить мужчину, угрожавшего «уничтожить здание аэропорта»

В Иркутске будут судить мужчину, угрожавшего «уничтожить здание аэропорта»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сам он признался, что не думал о последствиях своей «шутки»

В Иркутске предстанет перед судом житель Магаданской области, обвиняемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

- По данным следствия, обвиняемый, находясь в пункте досмотра аэропорта Иркутска при прохождении предполётного досмотра сообщил о наличии у него запрещённых предметов и о якобы существующей угрозе зданию аэровокзала. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. В ходе опроса мужчина признался, что не думал о последствиях данного поступка, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Мужчине избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении на время предварительного следствия.

Недавно уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
заведомо ложное сообщение об акте терроризма

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