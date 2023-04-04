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В Бурятии тушат крупный пожар на площади 100 «квадратов»

В Бурятии тушат крупный пожар на площади 100 «квадратов»
Происшествия,  Фото:Весь Гусиноозерск
На месте наблюдается густой чёрный дым

Сегодня, 4 апреля, во второй половине дня в городе Гусиноозёрск произошёл пожар. Густой чёрный дым заметили многие горожане, видео очевидцев опубликовали в группе «Весь Гусиноозерск». Люди задавались вопросом, что же горит.

- Пока неизвестно, что горит за 9-м микрорайоном, - написали в паблике.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что загорелся мусор, по предварительным данным, на площади около 100 квадратных метров.

- Угрозы нет. На месте пожарная команда ГРЭС и пожарно-спасательной части №40, - отметили в ведомстве.

9-й микрорайон – отдалённый микрорайон города. По словам местных жителей, в пожароопасный сезон здесь часто случаются возгорания. 
пожар

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