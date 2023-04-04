На месте наблюдается густой чёрный дым
Сегодня, 4 апреля, во второй половине дня в городе Гусиноозёрск произошёл пожар. Густой чёрный дым заметили многие горожане, видео очевидцев опубликовали в группе «Весь Гусиноозерск». Люди задавались вопросом, что же горит.
- Пока неизвестно, что горит за 9-м микрорайоном, - написали в паблике.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что загорелся мусор, по предварительным данным, на площади около 100 квадратных метров.
- Угрозы нет. На месте пожарная команда ГРЭС и пожарно-спасательной части №40, - отметили в ведомстве.
9-й микрорайон – отдалённый микрорайон города. По словам местных жителей, в пожароопасный сезон здесь часто случаются возгорания.
В Бурятии тушат крупный пожар на площади 100 «квадратов»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
При пожаре никто не пострадал
Они незаконно охотились вблизи посёлка Усть-Ордынский
Травмы получила 10-летняя девочка
Пенсионерка погибла в результате нападения двух собак
Машину ребёнок тайком взял у матери
Полиция проводит проверку
Деньги выделялись на строительство объекта железнодорожной инфраструктуры
Соседи заметили огонь, но было уже поздно
При такой болезни в тяжёлой форме счёт идёт буквально на минуты
Сам мужчина получил реальный срок
«Рабочий процесс», - прокомментировал директор
Общество, 04.04.2023
Исключение: Муйский и Северо-Байкальский районы
Пожар уничтожил забор и надворные постройки
Происшествия, 03.04.2023
Начата доследственная проверка
Происшествия, 03.04.2023
«Действовал в угоду подрядчиков», - пришли к выводу следователи