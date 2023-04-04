В Бурятии тушат крупный пожар на площади 100 «квадратов»

Происшествия, Фото: Весь Гусиноозерск

На месте наблюдается густой чёрный дым



Сегодня, 4 апреля, во второй половине дня в городе Гусиноозёрск произошёл пожар. Густой чёрный дым заметили многие горожане, видео очевидцев опубликовали в группе «Весь Гусиноозерск». Люди задавались вопросом, что же горит.



- Пока неизвестно, что горит за 9-м микрорайоном, - написали в паблике.



В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что загорелся мусор, по предварительным данным, на площади около 100 квадратных метров.



- Угрозы нет. На месте пожарная команда ГРЭС и пожарно-спасательной части №40, - отметили в ведомстве.



9-й микрорайон – отдалённый микрорайон города. По словам местных жителей, в пожароопасный сезон здесь часто случаются возгорания.

