В Братске водитель бросил пострадавших пассажиров на месте ДТП и сбежал





В Братске полицейским удалось в кратчайшие сроки удалось установить водителя, который скрылся с места ДТП, бросив машине двух пострадавших.ДТП произошло утром 3 апреля на пересечении улиц Пролетарская и 2-ой Таёжная. Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и врезался в дерево. После чего скрылся с места происшествия, бросив пассажиров.Оба пассажира были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.Вскоре полицейские задержали нарушителя. Им оказался 26-летний братчанин, не имеющий водительских прав. Его автомобиль был не зарегистрирован в установленном порядке.- Кроме того, передние стекла автомашины чрезмерно затонированы, у водителя отсутствовал полис ОСАГО, а во время движения он не был пристегнут ремнём безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В отношении молодого человека инспекторы составили шесть административных протоколов.