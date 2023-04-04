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В Братске водитель бросил пострадавших пассажиров на месте ДТП и сбежал

В Братске водитель бросил пострадавших пассажиров на месте ДТП и сбежал
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
У молодого человека, как оказалось, нет водительских прав

В Братске полицейским удалось в кратчайшие сроки удалось установить водителя, который скрылся с места ДТП, бросив машине двух пострадавших.

ДТП произошло утром 3 апреля на пересечении улиц Пролетарская и 2-ой Таёжная. Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и врезался в дерево. После чего скрылся с места происшествия, бросив пассажиров.

Оба пассажира были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Вскоре полицейские задержали нарушителя. Им оказался 26-летний братчанин, не имеющий водительских прав. Его автомобиль был не зарегистрирован в установленном порядке.

- Кроме того, передние стекла автомашины чрезмерно затонированы, у водителя отсутствовал полис ОСАГО, а во время движения он не был пристегнут ремнём безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В отношении молодого человека инспекторы составили шесть административных протоколов.




ДТП

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