В Забайкалье будут судить владельца собак, которые загрызли женщину

Пенсионерка погибла в результате нападения двух собак



В Забайкальском крае в суд ушло дело 41-летнего жителя села Хадакта, чьи собаки загрызли пенсионерку. Мужчина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).



Трагедия произошла в ночь на 15 декабря 2022 года в селе Хадакта. На 68-летнюю местную жительницу, идущую домой, на улице напали собаки. Тело женщины односельчане нашли только утром.



Изначально следствие полагало, что собаки бездомные, но вскоре был установлен их хозяин.



- По версии следствия, обвиняемый по месту жительства содержал двух беспородных собак. Владелец не предпринял должных мер по обеспечению безопасности граждан, предотвращению причинения вреда их жизни и здоровью за пределами домовладения. В частности, ограждение его домовладения позволяло домашним животным беспрепятственно покидать его домашними животными, - сообщили в краевой прокуратуре.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в районный суд.



Агрессивные собаки были ранее усыплены.

