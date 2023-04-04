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В Забайкалье будут судить владельца собак, которые загрызли женщину

В Забайкалье будут судить владельца собак, которые загрызли женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пенсионерка погибла в результате нападения двух собак

В Забайкальском крае в суд ушло дело 41-летнего жителя села Хадакта, чьи собаки загрызли пенсионерку. Мужчина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Трагедия произошла в ночь на 15 декабря 2022 года в селе Хадакта. На 68-летнюю местную жительницу, идущую домой, на улице напали собаки. Тело женщины односельчане нашли только утром.

Изначально следствие полагало, что собаки бездомные, но вскоре был установлен их хозяин.

- По версии следствия, обвиняемый по месту жительства содержал двух беспородных собак. Владелец не предпринял должных мер по обеспечению безопасности граждан, предотвращению причинения вреда их жизни и здоровью за пределами домовладения. В частности, ограждение его домовладения позволяло домашним животным беспрепятственно покидать его домашними животными, - сообщили в краевой прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в районный суд.

Агрессивные собаки были ранее усыплены. 
причинение смерти по неосторожности собаки

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