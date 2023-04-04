В пригородном районе Бурятии из-за обогревателя загорелся жилой дом

При пожаре никто не пострадал



Возгорание произошло утром 4 апреля в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй. На улице Партизанская вспыхнул частный дом, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».



С пламенем боролись трое сотрудников пожарной части № 65 и их коллеги из ПСЧ № 8 из Улан-Удэ. На полную ликвидацию пожара ушло 50 минут.



В итоге в доме обгорели стены на площади в 36 квадратных метров, бытовая техника и мебель. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание обогревателя. Обошлось без пострадавших.

