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В пригородном районе Бурятии из-за обогревателя загорелся жилой дом

В пригородном районе Бурятии из-за обогревателя загорелся жилой дом
Происшествия,  Фото:«Тарбагатай-инфо 24/7»
При пожаре никто не пострадал

Возгорание произошло утром 4 апреля в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй. На улице Партизанская вспыхнул частный дом, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».

С пламенем боролись трое сотрудников пожарной части № 65 и их коллеги из ПСЧ № 8 из Улан-Удэ. На полную ликвидацию пожара ушло 50 минут.

В итоге в доме обгорели стены на площади в 36 квадратных метров, бытовая техника и мебель. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание обогревателя. Обошлось без пострадавших.
пожар

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