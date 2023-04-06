06 апреля

05 апреля

Популярное

«Ушёл и не вернулся»: В Бурятии стали чаще пропадать дети

«Ушёл и не вернулся»: В Бурятии стали чаще пропадать дети
Происшествия, 
С начала года волонтёрам поступило уже 58 заявок на их поиск

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали, как в республике пропадают дети. Они исчезают по всей стране практически каждый день при разных обстоятельствах: кто-то «ушёл и не вернулся», кто-то «вышел из школы, а домой не пришёл». Некоторые ребятишки возвращаются сами, других находят. Но есть и те,  которых обнаружить так и не удалось.

В ушедшем 2022 году в региональное подразделение «ЛизаАлерт» поступило 258 заявок на поиск несовершеннолетних по всей Бурятии, а с начала 2023-го – 58. С каждым годом их становится всё больше. А потому волонтёры решили напомнить простые, но важные правила, которые позволят увеличить шансы на счастливый исход.

Во-первых, обращаться в правоохранительные органы за помощью нужно без промедления.

- Если ребёнок задержался хоть бы на полчаса, не бойтесь начинать поиски. Заявление в полицию необходимо подавать сразу же. Ждать сутки, трое суток и т. д. не нужно и попросту опасно, – отмечают добровольцы.

Заявить о пропаже ребёнка в «ЛизаАлерт» можно, позвонив на круглосуточную горячую линию по номеру 8(800)700-54-52.

- Во-вторых, приучите детей и близких, да и возьмите сами за правило предупреждать, куда вы идёте и когда планируете вернуться, – подчёркивают добровольцы. – В-третьих, позаботьтесь о безопасности ребёнка: нашейте на одежду бирки с его именем и своими контактными данными или положите записки в карманы, оформите sim-карты на себя, приобретите браслет с GPS-трекером и не оставляйте детей надолго одних.

Следует также рассказать ребёнку правила безопасности и объяснить, что делать, если незнакомый человек хочет куда-то его увести. Есть и ещё один важный нюанс.

- Девочку тащит силой какой-то мужчина, люди обходят открытый люк на тротуаре, ребёнок идёт вдоль обочины большой дороги – с таких, казалось бы, обычных житейских ситуаций часто начинается очередная история, которая может превратиться в многодневный поиск. Не проходите мимо. Возможно, именно благодаря вам кто-то вернётся домой, – заключили в «ЛизаАлерт».
дети пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Ушёл и не вернулся»: В Бурятии стали чаще пропадать дети
«Ушёл и не вернулся»: В Бурятии стали чаще пропадать дети
Происшествия, 06.04.2023
С начала года волонтёрам поступило уже 58 заявок на их поиск
Житель Монголии пойдёт под суд в Бурятии за взятку
Житель Монголии пойдёт под суд в Бурятии за взятку
Происшествия, 05.04.2023
38-летний мужчина пытался подкупить таможенника
В Бурятии росгвардейцы не дали огню уничтожить кладбище
В Бурятии росгвардейцы не дали огню уничтожить кладбище
Происшествия, 05.04.2023
Сотрудники вневедомственной охраны первыми оказались на месте пожара
В Улан-Удэ будут судить подростка, едва не убившего парня из-за пустяка
В Улан-Удэ будут судить подростка, едва не убившего парня из-за пустяка
Происшествия, 05.04.2023
15-летний юноша пырнул ножом случайно толкнувшего его человека
В парке в Улан-Удэ уличный тренажёр упал вместе с ребёнком
В парке в Улан-Удэ уличный тренажёр упал вместе с ребёнком
Происшествия, 05.04.2023
Инцидент произошёл с шестилетней девочкой
В Бурятии ищут таинственно пропавшего 45-летнего мужчину
В Бурятии ищут таинственно пропавшего 45-летнего мужчину
Происшествия, 05.04.2023
Он ушёл из съёмной квартиры несколько месяцев назад и исчез без следа
В Иркутске задержали организаторов подпольной сети казино
В Иркутске задержали организаторов подпольной сети казино
Происшествия, 05.04.2023
Попасть в казино могли только постоянные клиенты
Улан-удэнец работал курьером телефонных мошенников в Чите
Улан-удэнец работал курьером телефонных мошенников в Чите
Происшествия, 05.04.2023
Из Бурятию в Читу молодого человека направил куратор  
На Байкале в Бурятии застряла легковушка с людьми
На Байкале в Бурятии застряла легковушка с людьми
Происшествия, 05.04.2023
Они не смогли самостоятельно выбраться со льда озера

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^