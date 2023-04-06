«Ушёл и не вернулся»: В Бурятии стали чаще пропадать дети

С начала года волонтёрам поступило уже 58 заявок на их поиск
В ушедшем 2022 году в региональное подразделение «ЛизаАлерт» поступило 258 заявок на поиск несовершеннолетних по всей Бурятии, а с начала 2023-го – 58. С каждым годом их становится всё больше. А потому волонтёры решили напомнить простые, но важные правила, которые позволят увеличить шансы на счастливый исход.
Во-первых, обращаться в правоохранительные органы за помощью нужно без промедления.
- Если ребёнок задержался хоть бы на полчаса, не бойтесь начинать поиски. Заявление в полицию необходимо подавать сразу же. Ждать сутки, трое суток и т. д. не нужно и попросту опасно, – отмечают добровольцы.
Заявить о пропаже ребёнка в «ЛизаАлерт» можно, позвонив на круглосуточную горячую линию по номеру 8(800)700-54-52.
- Во-вторых, приучите детей и близких, да и возьмите сами за правило предупреждать, куда вы идёте и когда планируете вернуться, – подчёркивают добровольцы. – В-третьих, позаботьтесь о безопасности ребёнка: нашейте на одежду бирки с его именем и своими контактными данными или положите записки в карманы, оформите sim-карты на себя, приобретите браслет с GPS-трекером и не оставляйте детей надолго одних.
Следует также рассказать ребёнку правила безопасности и объяснить, что делать, если незнакомый человек хочет куда-то его увести. Есть и ещё один важный нюанс.
- Девочку тащит силой какой-то мужчина, люди обходят открытый люк на тротуаре, ребёнок идёт вдоль обочины большой дороги – с таких, казалось бы, обычных житейских ситуаций часто начинается очередная история, которая может превратиться в многодневный поиск. Не проходите мимо. Возможно, именно благодаря вам кто-то вернётся домой, – заключили в «ЛизаАлерт».