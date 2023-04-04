При строительстве нового терминала аэропорта Улан-Удэ порвали кабель

«Рабочий процесс», - прокомментировал директор
В улан-удэнском аэропорту «Байкал» уже роют котлован под новый терминал внутренних авиалиний. Об этом сообщил гендиректор Дмитрий Гармаев.
По его словам, земляные работы в самом разгаре:- Начинаются работы с кабелями. Один раз нам кабель уже порвали, - рассказал он. - Но это рабочий процесс. Строим новый терминал.
Как сообщал «Байкал-Daily», новый терминал для внутренних авиалиний начали возводить две недели назад. Его должны ввести в середине 2024 года. Двухэтажный аэровокзальный комплекс высотой в 17 метров и площадью в 6 629 кв. м. появится с западной стороны от нынешнего здания. Аэровокзал будет оснащен двумя телетрапами, которые позволят пассажирам попадать сразу на борт самолёта. И строительство, и обслуживание воздушных судов даже в период пиковых летних нагрузок идут параллельно.