При строительстве нового терминала аэропорта Улан-Удэ порвали кабель

«Рабочий процесс», - прокомментировал директор­­



В улан-удэнском аэропорту «Байкал» уже роют котлован под новый терминал внутренних авиалиний. Об этом сообщил гендиректор Дмитрий Гармаев.

По его словам, земляные работы в самом разгаре:

- Начинаются работы с кабелями. Один раз нам кабель уже порвали, - рассказал он. - Но это рабочий процесс. Строим новый терминал.



