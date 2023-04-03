В Бурятии арестовали виновника пожара с двумя погибшими







Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта



Трагедия произошла из-за поджога. Вскоре подозреваемый



В итоге женщина и её отец погиб. Её же сожитель сумел выбраться через окно, получив при этом ожоги.



Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом». Расследование продолжается.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта произошёл пожар в восьмиквартирном деревянном доме в селе Итанца. Огонь полностью уничтожил дом; внутри одной квартиры пожарные обнаружили два тела – взрослой женщины и её отца-инвалида.Трагедия произошла из-за поджога. Вскоре подозреваемый был установлен – это 30-летний бывший муж погибшей женщины . Он из ревности подпер дверь квартиры изнутри и устроил пожар. На страшный шаг его толкнула ревность: бывшая супруга начала сожительствовать с другим мужчиной.В итоге женщина и её отец погиб. Её же сожитель сумел выбраться через окно, получив при этом ожоги.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом». Расследование продолжается.

В Прибайкальском районе Бурятии избрали меру пресечения мужчине, который убил двух человек страшным способом – устроив поджог в их квартире. Обвиняемый на период расследования заключен под стражу. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.