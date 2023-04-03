03 апреля

02 апреля

Популярное

В Бурятии арестовали виновника пожара с двумя погибшими

В Бурятии арестовали виновника пожара с двумя погибшими
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
По вине ревнивца погибли отец и дочь

В Прибайкальском районе Бурятии избрали меру пресечения мужчине, который убил двух человек страшным способом – устроив поджог в их квартире. Обвиняемый на период расследования заключен под стражу. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта произошёл пожар в восьмиквартирном деревянном доме в селе Итанца. Огонь полностью уничтожил дом; внутри одной квартиры пожарные обнаружили два тела – взрослой женщины и её отца-инвалида. 

Трагедия произошла из-за поджога. Вскоре подозреваемый был установлен – это 30-летний бывший муж погибшей женщины. Он из ревности подпер дверь квартиры изнутри и устроил пожар. На страшный шаг его толкнула ревность: бывшая супруга начала сожительствовать с другим мужчиной.

В итоге женщина и её отец погиб. Её же сожитель сумел выбраться через окно, получив при этом ожоги. 

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом». Расследование продолжается. 
убийство общеопасным способом Поджог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области задержали сбытчиков героина
В Иркутской области задержали сбытчиков героина
Происшествия, 03.04.2023
Дома у подозреваемых обнаружили 39 свёртков с подозрительным порошком
В Бурятии произошёл крупный пожар на складе
В Бурятии произошёл крупный пожар на складе
Происшествия, 03.04.2023
Из огня успели эвакуировать автомобили
В торговом центре в Иркутске рабочий упал в шахту лифта и погиб
В торговом центре в Иркутске рабочий упал в шахту лифта и погиб
Происшествия, 03.04.2023
Мужчина случайно сорвался с высоты третьего этажа
В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли восемь человек
В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли восемь человек
Происшествия, 03.04.2023
В том числе спасли хозяев горящей квартиры
В Улан-Удэ пьяный водитель заверял, что «выпил капельку»
В Улан-Удэ пьяный водитель заверял, что «выпил капельку»
Происшествия, 03.04.2023
Пьяного водители задержали благодаря бдительным очевидцам
В Улан-Удэ игроман нападал на банки
В Улан-Удэ игроман нападал на банки
Происшествия, 03.04.2023
Разбойные нападения удалось раскрыть спустя семь лет
В Бурятии лжепредпринимательница похитила 7,5 млн
В Бурятии лжепредпринимательница похитила 7,5 млн
Происшествия, 03.04.2023
Мошенница действовала под предлогом покупки школьных тетрадей
В Забайкалье дети становятся виновниками ландшафтных пожаров
В Забайкалье дети становятся виновниками ландшафтных пожаров
Происшествия, 03.04.2023
Детей ловят на месте, а также выявляют в ходе расследования 
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, 03.04.2023
Автоавария случилась под конец дня 
В Бурятии локализовали сложный лесной пожар
В Бурятии локализовали сложный лесной пожар
Происшествия, 02.04.2023
За сутки с огнём сражались 214 человек, задействовано 37 единиц лесопожарной техники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^