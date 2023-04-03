В Бурятии арестовали виновника пожара с двумя погибшими

В Прибайкальском районе Бурятии избрали меру пресечения мужчине, который убил двух человек страшным способом – устроив поджог в их квартире. Обвиняемый на период расследования заключен под стражу. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта произошёл пожар в восьмиквартирном деревянном доме в селе Итанца. Огонь полностью уничтожил дом; внутри одной квартиры пожарные обнаружили два тела – взрослой женщины и её отца-инвалида.
Трагедия произошла из-за поджога. Вскоре подозреваемый был установлен – это 30-летний бывший муж погибшей женщины. Он из ревности подпер дверь квартиры изнутри и устроил пожар. На страшный шаг его толкнула ревность: бывшая супруга начала сожительствовать с другим мужчиной.
В итоге женщина и её отец погиб. Её же сожитель сумел выбраться через окно, получив при этом ожоги.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом». Расследование продолжается.