В Бурятии произошёл крупный пожар на складе

Из огня успели эвакуировать автомобили
Сегодня в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл крупный пожар. В 12-м часу дня на улице Даугава загорелись склады и гаражные боксы.
Как сообщает «Муя-инфо», в тушении участвовали не только пожарные, но и сотрудники лесной охраны, а также местного аэропорта. Они успели эвакуировать четыре автомобиля.
В третьем часу дня стало известно о полной ликвидации пожара. Огонь уничтожил складское помещение на площади 330 кв.метров – оно сгорело дотла. Также сгорела крыша гаражных боксов.
Пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.
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