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В Бурятии произошёл крупный пожар на складе

В Бурятии произошёл крупный пожар на складе
Происшествия,  Фото:"Муя-инфо"
Из огня успели эвакуировать автомобили

Сегодня в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл крупный пожар. В 12-м часу дня на улице Даугава загорелись склады и гаражные боксы.

Как сообщает «Муя-инфо», в тушении участвовали не только пожарные, но и сотрудники лесной охраны, а также местного аэропорта. Они успели эвакуировать четыре автомобиля.

В третьем часу дня стало известно о полной ликвидации пожара. Огонь уничтожил складское помещение на площади 330 кв.метров – оно сгорело дотла. Также сгорела крыша гаражных боксов.

Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 марта в селе Бичура весь день тушили предприятие по производству палочек для еды.

  

пожар

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