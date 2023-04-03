В Улан-Удэ игроман нападал на банки







В двух случаях кассиры отдали ему более 300 тысяч рублей. В третьем работник дал муляжи купюр. В четвёртом кассир, испугавшись, убежала в служебное помещение, при этом схватив записку. Именно благодаря ей спустя длительное время преступник был задержан.





В Улан-Удэ предстанет перед судом 42-летний мужчина, который ещё в 2015 году совершил четыре разбойных нападения на филиалы банков. Преступления оставались не раскрытыми семь лет, пока не нашлось совпадение по ДНК, оставленной на записке. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел по Бурятии.Мужчина тщательно планировал преступления. Он выбирал небольшие отделения банков с наименьшим количеством сотрудников и выжидал, когда уйдут клиенты.Затем заходил в кассу, прикрывая лицо медицинской маской или платком. Там показывал через стекло или клал в лоток записку с требованием передачи денег и угрозами. «При этом демонстрировал предмет, похожий на взрывное устройство», - уточнили в МВД.Нападавший требовал крупные суммы – от одного до двух миллионов – и торопил кассиров, угрожая взрывом.Преступления раскрыли, когда разбойник уже сидел в колонии. Как выяснилось, в 2016 году он покинул Улан-Удэ и переехал вместе с родителями в Краснодарский край. Там он украл деньги со счёта знакомого, а когда приятель обнаружил это, попытался его убить. За это мужчину отправили за решётку, срок он отбывает в Приморском крае.У помещённого в колонию мужчины взяли анализ ДНК со внутренней стороны щеки. Результат попал в базу, и так выяснилось, что он совпадает с тем, что оказался на записке в улан-удэнском банке.Следственно-оперативная группа выехала в Приморский край и допросила подозреваемого. Для достоверности было сделано дополнительное ДНК-исследование, а также проведена почерковедческая экспертиза. Результаты полностью совпали. Опознала нападавшего и одна из женщин-кассиров, а также другие свидетели.Кроме того, было установлено, что те же суммы, что похитил преступник из банков, подозреваемый внёс сразу после преступлений на свои счета.Несмотря на все эти доказательства, сам мужчина свою вину так и не признал. Однако доподлинно известно, что он страдал игроманией и был клиентом букмекерских онлайн-компаний, занимаясь ставками. С этой целью он также втайне от жены оформлял на её имя микрозаймы.Ранее он уже был судим за корыстные преступления – грабежи и разбой.Теперь на него возбуждено уголовное дело о разбоях. В ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, согласно ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса– лишение свободы на срок до 15 лет.