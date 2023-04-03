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В Бурятии ликвидировали семь лесных пожаров

В Бурятии ликвидировали семь лесных пожаров
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
С огнём сражались 120 человек

Накануне, 2 апреля, в Бурятии тушили семь лесных пожаров. Они действовали в Баунтовском и Еравнинском районах.

- Шесть лесных пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнём, один - из-за перехода огня с земель иных категорий, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

С огнём сражались 120 человек – сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлечённые люди. Было задействовано 19 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 2718 га, из которых - 618 га нелесная площадь.

Все лесные пожары ликвидированы.

На утро 3 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Выжигание сухой травы, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях запрещено. Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары

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