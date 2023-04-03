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В Забайкалье дети становятся виновниками ландшафтных пожаров

В Забайкалье дети становятся виновниками ландшафтных пожаров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Детей ловят на месте, а также выявляют в ходе расследования

Только за последние двое суток сотрудники государственного пожарного надзора выявили шесть несовершеннолетних забайкальцев, по вине которых произошли ландшафтные пожары. Материалы по детям переданы в комиссии и подразделения по делам несовершеннолетних. Всего же с начала года в нарушении правил пожарной безопасности уличены 13 детей.

Чаще всего пожары возникают из-за хулиганства детей, когда проводятся целенаправленные поджоги сухой растительности. 1 апреля добровольная пожарная охрана села Шивки потушила пожар травы на площади 50 квадратных метров, не дав огню распространиться на большую площадь. Виновным оказался местный подросток, который специально поджигал траву зажигалкой.

Виновные в нарушении требований пожарной безопасности устанавливаются не только «по горячим следам». Сотрудники государственного пожарного надзора провели расследование и 31 марта установили виновных в ландшафтном пожаре, возникшем 20 марта в 1,5 километрах от районного центра. Ими оказались двое подростков, которые разожгли костёр на пустыре, но сильный ветер разнёс угли и искры на сухую растительность, спровоцировав пожар площадью 3 гектара.

- Уважаемые забайкальцы! Найдите время, чтобы поговорить со своим ребёнком о правилах пожарной безопасности, иначе его баловство с огнём может принести большие неприятности! – обратились в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Родителям виновного в нарушении пожарной безопасности придётся выплатить штраф. А для самого ребёнка постановка на учёт будет нести гораздо более серьёзные последствия. В будущем для бывшего трудного подростка будет закрыт путь в кадровые офицеры, его не возьмут на службу в правоохранительные органы, МЧС России.

Последствия будут и в том случае, если после школы ребёнок соберётся поступать в престижный вуз, особенно если его выпускники работают в финансовой или банковской сфере, решают задачи, связанные с обороноспособностью страны.
Забайкальский край пожар дети

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