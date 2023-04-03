В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Автоавария случилась под конец дня



В субботу, 1 апреля, в 22:15 вблизи остановки торговая площадь «Фортуна» - кольцевая развязка 20а квартал произошло ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля, заехав на трамвайные рельсы.



До 22:48 было закрыто движение маршрутов трамваев № 1,7 от «Элеватора» в сторону остановки «Новый мост».



Трамваи простаивали чуть более получаса, сообщается в оперативной сводке по городу.

