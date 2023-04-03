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В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Автоавария случилась под конец дня

В субботу, 1 апреля, в 22:15 вблизи остановки торговая площадь «Фортуна» - кольцевая развязка 20а квартал произошло ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля, заехав на трамвайные рельсы.

До 22:48 было закрыто движение маршрутов трамваев № 1,7 от «Элеватора» в сторону остановки «Новый мост».

Трамваи простаивали чуть более получаса, сообщается в оперативной сводке по городу. 
ДТП

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