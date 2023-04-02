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В Бурятии локализовали сложный лесной пожар

В Бурятии локализовали сложный лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
За сутки с огнём сражались 214 человек, задействовано 37 единиц лесопожарной техники

В Еравнинском районе локализовали сложный лесной пожар, возникший из-за перехода огня с земель иных категорий 30 марта. Площадь, пройденная огнём, составила 2100 га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром и большим количеством сухой травы. Также специалисты отмечают, что земля ещё мёрзлая, поэтому проложить минерализованную полосу невозможно.

Пожар локализован, продолжаются работы по дотушиванию.

Кроме этого, за прошедшие сутки возник лесной пожар в Баунтовском районе из-за неосторожного обращения с огнём. Также проводились работы по дотушиванию двух локализованных очагов в Еравнинском и Хоринском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 159,7 га, из которых 105 га – нелесная площадь.

- За сутки с огнём сражались 214 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 37 единиц лесопожарной техники, - сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Два пожара в Еравнинском и Хоринском районах ликвидированы. Очаг в Баунтовском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию.

На утро 2 апреля в Баунтовском районе обнаружено 2 лесных пожара. Общая площадь составляет 15 га нелесной площади.

Жителям напоминают - выжигание сухой травы, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях запрещено. Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

При обнаружении очагов возгорания население просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.


лесные пожары

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