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В Улан-Удэ владельцу собаки, напавшей на девочку, объявлено предостережение

В Улан-Удэ владельцу собаки, напавшей на девочку, объявлено предостережение
Происшествия,  Фото:Управления ветеринарии РБ
Мужчина специально завёл агрессивную собаку

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта владельческая собака во дворе частного дома на улице Вакарина собака покусала 11-летнюю девочку. На следующий день инспекторы управления ветеринарии Бурятии выехали к владельцу для выдачи предостережения по нарушению законодательства в области обращений с животными.

По словам владельца собаки, в отсутствие хозяев животное выпускается на придомовую территорию для охраны дома. В день нападения на ребёнка сын нарушителя пригласил в гости друзей, на одного из которых и набросилась собака. Мужчина признается, что специально заводил агрессивную собаку, чтобы та лучше защищала имущество. Владелец собаки полностью признает вину и готов понести наказание за допущение нападения его собаки на человека.

- Уважаемые владельцы собак, напоминаем, домашнее животное, проживающее в частном доме должно обязательно содержаться в вольере, исключая возможность причинения вреда здоровью человека, а также выгуливаться на поводке. Ни в коем случае собака не должна отпускаться на самовыгул! – сообщили в пресс-службе управления.

Допущение нападения хозяйского или безнадзорного животного на человека влечет за собой наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
нападение собаки

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