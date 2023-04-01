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Жителя Бурятии осудили за кражу банковской карты

Жителя Бурятии осудили за кражу банковской карты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина рассчитался чужой картой в магазине

В ноябре прошлого года ранее судимый житель Кяхтинского района Бурятии нашёл на земле банковскую карту, оснащённую функцией бесконтактной оплаты. После этого он купил в магазине продукты и спиртные напитки на общую сумму 1943 рубля 50 копеек. Затем карту спрятал во дворе своего дома, где её нашли и изъяли сотрудники полиции.

- В судебном заседании подсудимый вину не признал. Между тем его вина доказана органами предварительного следствия, нашла своё подтверждение в суде. С учётом тяжести совершенного преступления, рецидива преступлений виновного, суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы, - сообщает пресс-служба Кяхтинского района Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
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