01 апреля

31 марта

Популярное

В Забайкалье погиб подросток, провалившись в шахту

В Забайкалье погиб подросток, провалившись в шахту
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Возбуждено уголовное дело

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» по факту гибели подростка.

По данным следствия, 31 марта около 20 часов 30 минут 16-летний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты в полутора километрах от посёлка Шерловая Гора Борзинского района, о чём в правоохранительные органы заявил приятель пропавшего. Через несколько часов в ходе поисковых мероприятий тело подростка обнаружили в одном из стволов заброшенной шахты на глубине около 20 метров.

- Следователи считают, что произошедший трагический случай произошёл в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации городского поселения «Шерловогорское» своих обязанностей по обеспечению безопасных условий для жителей посёлка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи приступили к производству следственных действий. Для оказания практической помощи на место направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления СК. Следователи проведут дополнительный осмотр места происшествия, допросят свидетелей, изымут и изучат необходимые документы.

На место происшествия выехал заместитель Борзинского межрайонного прокурора Игорь Тюричкин.

В ходе проверки представители надзорного ведомства установят обстоятельства произошедшего, а также оценят действия собственника шахты, а при его отсутствии - органов местного самоуправления по обеспечению мер безопасности.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности.

Забайкальский край подростки смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пожароопасный сезон открыт в 19 лесничествах Бурятии
Пожароопасный сезон открыт в 19 лесничествах Бурятии
Происшествия, 01.04.2023
Здесь прекращены все профилактические работы
На трассе в Бурятии в ДТП погиб мужчина и пострадала женщина
На трассе в Бурятии в ДТП погиб мужчина и пострадала женщина
Происшествия, 01.04.2023
Пострадавшую госпитализировали в районную больницу 
За сутки в Бурятии возникло пять лесных пожаров
За сутки в Бурятии возникло пять лесных пожаров
Происшествия, 01.04.2023
С огнём боролись более четырёхсот человек 
Житель Бурятии пошёл на кражу ради обеспечения семьи продуктами
Житель Бурятии пошёл на кражу ради обеспечения семьи продуктами
Происшествия, 01.04.2023
У молодого человека 17-летняя жена и грудной ребёнок 
Корь в Бурятию завезли из Московской области
Корь в Бурятию завезли из Московской области
Происшествия, 31.03.2023
В республике подтвердили первый случай заболевания корью
В Иркутской области подтапливает населённые пункты
В Иркутской области подтапливает населённые пункты
Происшествия, 31.03.2023
В четырёх муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности из-за интенсивного таяния снега
В Забайкалье у закладчиков изъяли около 1,5 кг «синтетики»
В Забайкалье у закладчиков изъяли около 1,5 кг «синтетики»
Происшествия, 31.03.2023
Обнаружено 150 тайников с наркотиками в нескольких населённых пунктах
В Бурятии зарегистрирован первый больной с подозрением на корь
В Бурятии зарегистрирован первый больной с подозрением на корь
Происшествия, 31.03.2023
Анализы отправлены на исследование в Красноярск
Жительница Бурятии зарезала оскорблявшего её сожителя
Жительница Бурятии зарезала оскорблявшего её сожителя
Происшествия, 31.03.2023
Женщина проведёт в колонии более семи лет
В Улан-Удэ школьник спас соседей во время пожара
В Улан-Удэ школьник спас соседей во время пожара
Происшествия, 31.03.2023
Страшный пожар произошёл в посёлке Радужный
В Улан-Удэ собаки покусали трёх девочек
В Улан-Удэ собаки покусали трёх девочек
Происшествия, 31.03.2023
Одну из них госпитализировали с множественными укушенными ранами
В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
Происшествия, 31.03.2023
Женщина переходила пути в неположенном месте

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^