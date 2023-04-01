В Забайкалье погиб подросток, провалившись в шахту

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Возбуждено уголовное дело



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» по факту гибели подростка.



По данным следствия, 31 марта около 20 часов 30 минут 16-летний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты в полутора километрах от посёлка Шерловая Гора Борзинского района, о чём в правоохранительные органы заявил приятель пропавшего. Через несколько часов в ходе поисковых мероприятий тело подростка обнаружили в одном из стволов заброшенной шахты на глубине около 20 метров.



- Следователи считают, что произошедший трагический случай произошёл в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации городского поселения «Шерловогорское» своих обязанностей по обеспечению безопасных условий для жителей посёлка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи приступили к производству следственных действий. Для оказания практической помощи на место направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления СК. Следователи проведут дополнительный осмотр места происшествия, допросят свидетелей, изымут и изучат необходимые документы.



На место происшествия выехал заместитель Борзинского межрайонного прокурора Игорь Тюричкин.



В ходе проверки представители надзорного ведомства установят обстоятельства произошедшего, а также оценят действия собственника шахты, а при его отсутствии - органов местного самоуправления по обеспечению мер безопасности.



По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности.



