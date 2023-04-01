Возбуждено уголовное дело
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» по факту гибели подростка.
По данным следствия, 31 марта около 20 часов 30 минут 16-летний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты в полутора километрах от посёлка Шерловая Гора Борзинского района, о чём в правоохранительные органы заявил приятель пропавшего. Через несколько часов в ходе поисковых мероприятий тело подростка обнаружили в одном из стволов заброшенной шахты на глубине около 20 метров.
- Следователи считают, что произошедший трагический случай произошёл в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации городского поселения «Шерловогорское» своих обязанностей по обеспечению безопасных условий для жителей посёлка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи приступили к производству следственных действий. Для оказания практической помощи на место направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления СК. Следователи проведут дополнительный осмотр места происшествия, допросят свидетелей, изымут и изучат необходимые документы.
На место происшествия выехал заместитель Борзинского межрайонного прокурора Игорь Тюричкин.
В ходе проверки представители надзорного ведомства установят обстоятельства произошедшего, а также оценят действия собственника шахты, а при его отсутствии - органов местного самоуправления по обеспечению мер безопасности.
По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности.
В Забайкалье погиб подросток, провалившись в шахту
Происшествия, Фото:
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