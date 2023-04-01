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Житель Бурятии пошёл на кражу ради обеспечения семьи продуктами

Житель Бурятии пошёл на кражу ради обеспечения семьи продуктами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У молодого человека 17-летняя жена и грудной ребёнок

Утром 30 марта в дежурную часть ОМВД России по Заиграевскому району Бурятии с заявлением о краже обратилась улан-удэнка. Женщина рассказала, что сдаёт в аренду частный дом в одном из пригородных СНТ. Около месяца назад из дома выехали арендаторы, а спустя время женщина обнаружила, что с территории частного подворья пропало имущество: катушка с металлической проволокой, медные провода, детский велосипед, а также деревянные доски. Ущерб потерпевшая оценила в 16 тысяч рублей.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 21-летнего бывшего арендатора.

- Следователем установлено, что подозреваемый снял частный дом в сентябре прошлого года, а в декабре остался без работы. Он похитил и сдал проволоку и провода на металлолом. Пропавший велосипед был найден разобранным в одной из надворных построек на территории домовладения, а деревянные доски задержанный использовал для обогрева дома, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Молодой человек пояснил, что на преступление пошёл, чтобы обеспечить продуктами 17-летнюю жену и грудного ребёнка. Не судим, в настоящее время он трудоустроился автомойщиком.

- Полицейские призывают граждан при сдаче и аренде недвижимости руководствоваться требованиями законодательства, заключать гражданско-правовые договоры и составлять опись передаваемого в пользование и находящегося в объектах недвижимости на хранении имущества, - отметили в пресс-службе. 
кража

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