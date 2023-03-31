Обнаружено 150 тайников с наркотиками в нескольких населённых пунктах
В Забайкальском крае расследуют уголовное дело в отношении двух закладчиков, 29 и 43 лет. Они подозреваются в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере.
Обнаружено порядка 150 тайников с запрещёнными веществами в разных населённых пунктах региона.
- У граждан и в ходе обыска на арендуемой квартире в городе Краснокаменск изъяты свёртки с наркотическим веществом синтетического происхождения трёх видов. В телефонах подозреваемых наркополицейские обнаружили фотографии тайников с закладками и их координаты. В окрестностях Читы, Краснокаменска, Борзи и посёлка Ясногорск оперативники обнаружили не менее 150 тайников. В общей сложности у задержанных изъято около полутора килограммов запрещённых веществ, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Задержанных заключили под стражу. Расследование продолжается.
В Забайкалье у закладчиков изъяли около 1,5 кг «синтетики»
Происшествия, Фото:
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