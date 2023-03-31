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Жительница Бурятии зарезала оскорблявшего её сожителя

Жительница Бурятии зарезала оскорблявшего её сожителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина проведёт в колонии более семи лет

Жительница Заиграевского района Бурятии признана виновной в убийстве сожителя.

Преступление произошло на фоне алкогольного опьянения. В пресс-службе Заиграевского районного суда сообщили, что мужчина вёл себя аморально, нецензурно выражался и поднял руку на женщину. Тогда сожительница нанесла ему не менее шести ударов ножом в грудь, живот, а также в руки.

Суд назначил женщине 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил. 
убийство

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