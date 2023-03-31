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В Улан-Удэ школьник спас соседей во время пожара

В Улан-Удэ школьник спас соседей во время пожара
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Страшный пожар произошёл в посёлке Радужный

В Улан-Удэ 11-классник спас соседей во время пожара. Отец мальчика работает в полиции, рассказали в МВД по Бурятии.



Страшный пожар произошёл ночью 30 марта в посёлке Радужный.

- В 00:25 в дежурную часть городского управления полиции поступило сообщение о возгорании двух жилых домов в посёлке Радужный. Неизвестно, как развивались бы события этой ночи, не будь рядом неравнодушных соседей. Всполохи пожара в окно увидел 11-классник улан-удэнской гимназии №14. Не теряя ни минуты, парень бросился к машине и, прихватив ещё одного встревоженного соседа, выехал на место происшествия, - рассказали в министерстве внутренних дел.

Парни разбудили хозяев и вызвали пожарных. Благодаря им пострадавших на пожаре нет.     

В МВД уточнили, что причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

пожар

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