Женщина переходила пути в неположенном месте
Утром 31 марта на станции Алзамай в Нижнеудинском районе Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неположенном месте.
- На место выехала следственно-оперативная группа Нижнеудинского линейного отдела полиции и Братского следственного отдела, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
Происшествия, Фото:
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