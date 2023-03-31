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В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину

В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина переходила пути в неположенном месте

Утром 31 марта на станции Алзамай в Нижнеудинском районе Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

- На место выехала следственно-оперативная группа Нижнеудинского линейного отдела полиции и Братского следственного отдела, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


поезд смерть

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