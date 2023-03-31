Лишённая родительских прав читинка украла стипендию дочери

Женщину отправили за решётку



36-летняя жительница Читы признана виновной в краже с банковского счёте своей несовершеннолетний дочери.



В октябре 2022 года женщина взяла банковскую карту 17-летней дочери, которая учится в профессиональном училище. Ранее женщина была лишена родительских прав, но дочь всё же навещала родную мать.



Зная пин-код, женщина сняла около 15 тысяч рублей – стипендию дочери – и растратила.



Ранее женщина дважды привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание дочери. Тогда ей назначали наказание в виде ограничения свободы и исправительных работ. После циничной кражи она получила реальный срок.



- Железнодорожный районный суд Читы признал подсудимую виновной и с учётом предыдущих судимостей назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Приговор пока не вступил в законную силу.

