Женщину отправили за решётку
36-летняя жительница Читы признана виновной в краже с банковского счёте своей несовершеннолетний дочери.
В октябре 2022 года женщина взяла банковскую карту 17-летней дочери, которая учится в профессиональном училище. Ранее женщина была лишена родительских прав, но дочь всё же навещала родную мать.
Зная пин-код, женщина сняла около 15 тысяч рублей – стипендию дочери – и растратила.
Ранее женщина дважды привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание дочери. Тогда ей назначали наказание в виде ограничения свободы и исправительных работ. После циничной кражи она получила реальный срок.
- Железнодорожный районный суд Читы признал подсудимую виновной и с учётом предыдущих судимостей назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Лишённая родительских прав читинка украла стипендию дочери
Происшествия, Фото:
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