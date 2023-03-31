В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина нанёс ущерб на сумму более 90 тысяч рублей



50-летний житель Тарбагатайского района Бурятии предстал перед судом за незаконную рубку леса.



Рубку выявили сотрудники агентства лесного хозяйства во время рейда. В ходе расследования мужчина признал свою вину и полностью погасил причинённый ущерб – более 90 тысяч рублей. Также он частично очистил место порубки от порубочных остатков.



Суд назначил «чёрному» лесорубу 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.



- Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда.



