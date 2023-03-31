Мужчина нанёс ущерб на сумму более 90 тысяч рублей
50-летний житель Тарбагатайского района Бурятии предстал перед судом за незаконную рубку леса.
Рубку выявили сотрудники агентства лесного хозяйства во время рейда. В ходе расследования мужчина признал свою вину и полностью погасил причинённый ущерб – более 90 тысяч рублей. Также он частично очистил место порубки от порубочных остатков.
Суд назначил «чёрному» лесорубу 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.
- Приговор не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда.
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
Происшествия, Фото:
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