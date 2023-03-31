31 марта

30 марта

Популярное

Жителю Бурятии, убившему тётю кочергой, вынесли приговор

Жителю Бурятии, убившему тётю кочергой, вынесли приговор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина скончалась по дороге в больницу

Перед судом предстал житель Бурятии, убивший тётю.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё случилось в феврале 2022 года в посёлке Хуртэй Кижинского района. 38-летний мужчина пришёл в гости к тёте и её супругу. Вместе они стали распивать спиртное. Ночью во время застолья пьяные супруги поссорились, а гость встал на сторону мужа тёти.

В ответ 58-летняя женщина стала оскорблять племянника. Он, не выдержав этого, ударил её в грудную клетку кочергой. 

Пострадавшей вызвали скорую помощь, однако спасти её не удалось – женщина скончалась по дороге в больницу.

Действия мужчины квалифицировали по ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Коллегия присяжных единодушно признала племянника виновным, но заслуживающим снисхождения.

Суд назначил мужчине 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, участники процесса приговор не был обжаловали.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе в Бурятии подтопило жилые дома и участки
В селе в Бурятии подтопило жилые дома и участки
Происшествия, 31.03.2023
Там ввели режим повышенной готовности
В Москве «спецагент» взял в заложницы проститутку из Улан-Удэ
В Москве «спецагент» взял в заложницы проститутку из Улан-Удэ
Происшествия, 31.03.2023
43-летнего мужчину уже задержали полицейские
Забайкалец пытался изнасиловать 12-летнюю родственницу
Забайкалец пытался изнасиловать 12-летнюю родственницу
Происшествия, 31.03.2023
Действия мужчины пресекла тётя девочки
В Иркутске столкнулись автобус с 30 пассажирами и пожарная машина
В Иркутске столкнулись автобус с 30 пассажирами и пожарная машина
Происшествия, 31.03.2023
После аварии водитель автобуса наехал на пешеходное ограждение, дорожный знак и выехал на тротуар
В Бурятии за сутки возникло 16 лесных пожаров
В Бурятии за сутки возникло 16 лесных пожаров
Происшествия, 31.03.2023
Более 200 человек сражались с огнём в лесах
В Иркутской области четверо играющих детей провалились под лёд
В Иркутской области четверо играющих детей провалились под лёд
Происшествия, 31.03.2023
Рыдающих и зовущих на помощь детей заметили взрослые
В Бурятии на пожаре погибли два человека
В Бурятии на пожаре погибли два человека
Происшествия, 31.03.2023
Ещё один человек получил травмы 
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
Происшествия, 30.03.2023
Из-за резкого потепления наблюдается активное таяние снега
Улан-удэнка украла телефон у пьяной подруги в баре
Улан-удэнка украла телефон у пьяной подруги в баре
Происшествия, 30.03.2023
Девушка продала гаджет уже на следующий день

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^