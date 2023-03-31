Женщина скончалась по дороге в больницу
Перед судом предстал житель Бурятии, убивший тётю.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё случилось в феврале 2022 года в посёлке Хуртэй Кижинского района. 38-летний мужчина пришёл в гости к тёте и её супругу. Вместе они стали распивать спиртное. Ночью во время застолья пьяные супруги поссорились, а гость встал на сторону мужа тёти.
В ответ 58-летняя женщина стала оскорблять племянника. Он, не выдержав этого, ударил её в грудную клетку кочергой.
Пострадавшей вызвали скорую помощь, однако спасти её не удалось – женщина скончалась по дороге в больницу.
Действия мужчины квалифицировали по ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Коллегия присяжных единодушно признала племянника виновным, но заслуживающим снисхождения.
Суд назначил мужчине 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу, участники процесса приговор не был обжаловали.
Жителю Бурятии, убившему тётю кочергой, вынесли приговор
Происшествия, Фото:
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