В селе в Бурятии подтопило жилые дома и участки





Село Комсомольское в Еравнинском районе Бурятии топит расположенными поблизости ключами. Накануне там залило жилые дома и несколько земельных участков, рассказали на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте». О произошедшем сообщил глава сельского поселения.В этот же день комиссия из райадминистрации провела выездное обследование рек Погромка и Буяновка. В населённом пункте решили ввести режим повышенной готовности.В Комсомольском проложат водоотводный канал. Для этого привлекут бульдозер, принадлежащий ООО «Эгитинский ГОК Плюс». Завершить работы планируется в пятницу, 31 марта.