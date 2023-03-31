31 марта

30 марта

Популярное

В селе в Бурятии подтопило жилые дома и участки

В селе в Бурятии подтопило жилые дома и участки
Происшествия,  Фото:vk.com/jaruuna
Там ввели режим повышенной готовности

Село Комсомольское в Еравнинском районе Бурятии топит расположенными поблизости ключами. Накануне там залило жилые дома и несколько земельных участков, рассказали на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте». О произошедшем сообщил глава сельского поселения.


В этот же день комиссия из райадминистрации провела выездное обследование рек Погромка и Буяновка. В населённом пункте решили ввести режим повышенной готовности.

В Комсомольском проложат водоотводный канал. Для этого привлекут бульдозер, принадлежащий ООО «Эгитинский ГОК Плюс». Завершить работы планируется в пятницу, 31 марта.
подтопление повышенная готовность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе в Бурятии подтопило жилые дома и участки
В селе в Бурятии подтопило жилые дома и участки
Происшествия, 31.03.2023
Там ввели режим повышенной готовности
В Москве «спецагент» взял в заложницы проститутку из Улан-Удэ
В Москве «спецагент» взял в заложницы проститутку из Улан-Удэ
Происшествия, 31.03.2023
43-летнего мужчину уже задержали полицейские
Забайкалец пытался изнасиловать 12-летнюю родственницу
Забайкалец пытался изнасиловать 12-летнюю родственницу
Происшествия, 31.03.2023
Действия мужчины пресекла тётя девочки
В Иркутске столкнулись автобус с 30 пассажирами и пожарная машина
В Иркутске столкнулись автобус с 30 пассажирами и пожарная машина
Происшествия, 31.03.2023
После аварии водитель автобуса наехал на пешеходное ограждение, дорожный знак и выехал на тротуар
В Бурятии за сутки возникло 16 лесных пожаров
В Бурятии за сутки возникло 16 лесных пожаров
Происшествия, 31.03.2023
Более 200 человек сражались с огнём в лесах
В Иркутской области четверо играющих детей провалились под лёд
В Иркутской области четверо играющих детей провалились под лёд
Происшествия, 31.03.2023
Рыдающих и зовущих на помощь детей заметили взрослые
В Бурятии на пожаре погибли два человека
В Бурятии на пожаре погибли два человека
Происшествия, 31.03.2023
Ещё один человек получил травмы 
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
Происшествия, 30.03.2023
Из-за резкого потепления наблюдается активное таяние снега
Улан-удэнка украла телефон у пьяной подруги в баре
Улан-удэнка украла телефон у пьяной подруги в баре
Происшествия, 30.03.2023
Девушка продала гаджет уже на следующий день

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^