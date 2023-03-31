В селе в Бурятии подтопило жилые дома и участки

Там ввели режим повышенной готовности
Село Комсомольское в Еравнинском районе Бурятии топит расположенными поблизости ключами. Накануне там залило жилые дома и несколько земельных участков, рассказали на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте». О произошедшем сообщил глава сельского поселения.
В этот же день комиссия из райадминистрации провела выездное обследование рек Погромка и Буяновка. В населённом пункте решили ввести режим повышенной готовности.
В Комсомольском проложат водоотводный канал. Для этого привлекут бульдозер, принадлежащий ООО «Эгитинский ГОК Плюс». Завершить работы планируется в пятницу, 31 марта.
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