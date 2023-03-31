Забайкалец пытался изнасиловать 12-летнюю родственницу

Действия мужчины пресекла тётя девочки



В Краснокаменском районе Забайкальского края задержали 37-летнего сельчанина по подозрению в надругательстве над 12-летней родственницей. Об этом сообщило региональное СУ СК.



Мужчине предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».



По данным следствия, всё произошло 26 марта.



- Обвиняемый, пользуясь своим физическим превосходством, а также беспомощным в силу возраста состоянием 12-летней родственницы, совершил в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера, а также попытался изнасиловать потерпевшую. Действия злоумышленника пресекла родственница, которая и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Мужчина был немедленно задержан. Проведён комплекс необходимых следственных действий. Допрошены обвиняемый и другие фигуранты дела. Назначены судебные экспертизы.



Мужчину заключили под стражу.



