Действия мужчины пресекла тётя девочки
В Краснокаменском районе Забайкальского края задержали 37-летнего сельчанина по подозрению в надругательстве над 12-летней родственницей. Об этом сообщило региональное СУ СК.
Мужчине предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
По данным следствия, всё произошло 26 марта.
- Обвиняемый, пользуясь своим физическим превосходством, а также беспомощным в силу возраста состоянием 12-летней родственницы, совершил в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера, а также попытался изнасиловать потерпевшую. Действия злоумышленника пресекла родственница, которая и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Мужчина был немедленно задержан. Проведён комплекс необходимых следственных действий. Допрошены обвиняемый и другие фигуранты дела. Назначены судебные экспертизы.
Мужчину заключили под стражу.
Забайкалец пытался изнасиловать 12-летнюю родственницу
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