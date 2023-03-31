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В Москве «спецагент» взял в заложницы проститутку из Улан-Удэ

В Москве «спецагент» взял в заложницы проститутку из Улан-Удэ
Происшествия, 
43-летнего мужчину уже задержали полицейские

Эту историю рассказали накануне федеральные СМИ. Всё случилось в среду, 29 марта, на юго-западе Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, 19-летняя студентка одного из столичных университетов приехала на «интимный вызов» к клиенту. Им оказался «нетрезвый неадекватный мужчина».

- Он затащил девушку в комнату и закрылся вместе с ней, а после  приказал раздеться и не шуметь – в квартире была его мать, – поделился источник издания. – Злоумышленник поведал, что является сотрудником спецслужбы и ждет некоего курьера, который доставит ему 500 тысяч рублей.

До момента передачи этих денег гостья должна была оставаться на месте. Та, заподозрив неладное, попыталась сбежать и даже начала звать на помощь, услышав шаги в квартире, но хозяин дома грубой силой заставил её замолчать. Более того – он с ножом в руках вынуждал студентку пить алкоголь и принимать какие-то таблетки, «но ей удалось отвертеться».

- Через какое-то время мужчина вышел из комнаты и девушка, открыв окно, принялась звать на помощь. Дебошир ринулся к ней, но сделать ничего не смог – в этот момент в квартиру прибыли полицейские, – добавил собеседник РИА Новости.

В пресс-службе столичного главка МВД изданию, не приводя подробности, подтвердили, что некий гражданин удерживал некую девушку в квартире на юго-западе города. По официальным данным, дело было на улице Панфёрова, а закончилось всё задержанием дебошира и возбуждением уголовного дела об угрозе убийством.

Телеканал РЕН ТВ тем временем узнал, что 19-летняя студентка приехала учиться в Москву из Улан-Удэ и подрабатывала проституткой. Её клиенту оказалось 43 года.

По данные РЕН ТВ, мать мужчины пыталась заступиться за девушку. Женщина встала за дверью и спросила что-то у сына не на русском языке, а затем начала ломиться в комнату с вопросом «Она совершеннолетняя?». Но в итоге оставила попытки проникнуть туда и ушла.

Напуганная гостья предлагала «спецагенту» свои деньги и вещи в обмен на свободу, однако он вместо этого предложил ей пиво с какими-то странными таблетками. А потом схватился за кухонный нож и произнёс: «Ты отсюда живой не уйдёшь». Девушка распахнула окно и начала кричать. Вскоре подоспела помощь в лице правоохранителей.

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