В Бурятии за сутки возникло 16 лесных пожаров

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Более 200 человек сражались с огнём в лесах



За прошедшие сутки, 30 марта, в Бурятии возникло сразу 16 лесных пожаров. Они зафиксированы в Еравнинском, Заиграевскоем, Кижингинском и Хоринском районах. Также накануне проводились работы по дотушиванию двух локализованных ранее очагов в Хоринском и Еравнинском районах.



Пожары возникли из-за перехода огня с земель иных категорий и неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Всего за сутки с огнём сражались 235 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействована 31 единица техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составляет 168,7 га, из которых 80 га – нелесная площадь.



- Тушение пожаров осложняют высокий травостой, толстая лесная подстилка и большая ветровая нагрузка, - рассказал начальник отдела охраны, защиты лесов республиканского агентства лесного хозяйства Пётр Будунов.



Семь лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Хоринском районах ликвидированы. Один лесной пожар в Заиграевском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию.



На утро 31 марта продолжается тушение 11 лесных пожаров в Еравнинском, Кижингинском и Хоринском и Заиграевском районах, в том числе локализованных очагов.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят жителей сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

