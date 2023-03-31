Более 200 человек сражались с огнём в лесах
За прошедшие сутки, 30 марта, в Бурятии возникло сразу 16 лесных пожаров. Они зафиксированы в Еравнинском, Заиграевскоем, Кижингинском и Хоринском районах. Также накануне проводились работы по дотушиванию двух локализованных ранее очагов в Хоринском и Еравнинском районах.
Пожары возникли из-за перехода огня с земель иных категорий и неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Всего за сутки с огнём сражались 235 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействована 31 единица техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составляет 168,7 га, из которых 80 га – нелесная площадь.
- Тушение пожаров осложняют высокий травостой, толстая лесная подстилка и большая ветровая нагрузка, - рассказал начальник отдела охраны, защиты лесов республиканского агентства лесного хозяйства Пётр Будунов.
Семь лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Хоринском районах ликвидированы. Один лесной пожар в Заиграевском районе локализован, продолжаются работы по дотушиванию.
На утро 31 марта продолжается тушение 11 лесных пожаров в Еравнинском, Кижингинском и Хоринском и Заиграевском районах, в том числе локализованных очагов.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят жителей сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии за сутки возникло 16 лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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