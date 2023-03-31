Не поделили пассажира: В аэропорту «Байкал» таксисты избили конкурента

Мужчина просто приехал на заказ



Видео, которая записала молодая клиентка, опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Как и положено в XXI веке, прилетев, она вызвала машину через приложение. Таксисты, ошивающиеся в международном аэропорту столицы Бурятии «на постоянке», решили дать бой современным технологиям и конкуренту.

- Только что на наших глазах избили мужчину толпой, - говорит на видеозаписи девушка, сидя в машине. – Просто таксисты психуют, что я выбрала людей, чтобы увезти с собой.

В это время у такси происходит битва таксистов с матами и взаимными наездами: «Ты чо, **? – А ничё! – Офигел, да? Пошёл вон отсюда!».

«Пригласила с собой семью с грудничком, чтобы вышло дешевле. Недовольны сервисом остались только постоянные обитатели аэропортов и вокзалов. Те самые, которые всегда вас встретят со словами: «Машинку надо, недорого?» - прокомментировали избиение в телеграм-канале, намекая на эпоху 90-х годов XX века:

«Они накинулись толпой, сломали несчастному очки. В это время девушка и семья прятались в салоне. Досталось, кстати, даже им. За то, что они отказались ехать с «просто мужиком на тачке», они выслушали оскорбления. Например, девушке угрожали куда-нибудь засунуть букет, который был в руках, и назвали овцой».

- Избили, потому что взяли заказ. Не поделили пассажиров. Вообще, надо в полицию отдать. Просто группой избивают, - говорит на видео девушка.

Возможно, инцидентом, который произошёл 30 марта, заинтересуется полиция.