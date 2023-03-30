Мужчина ударил сотрудника полиции, будучи пьяным
В Чите предстал перед судом житель города Борзя, который напал на полицейского. Его признали виновным по статье«Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Инцидент произошёл 5 декабря 2022 года.
- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожном вокзале станции Чита-2 и желая воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, нанёс сотруднику полиции, прибывшему в связи с охраной общественного порядка, удар в область грудной клетки, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На суде нападавший свою вину полностью признал. А также извинился перед сотрудником полиции.
В итоге он получил штраф в 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
Забайкальца оштрафовали на 50 тысяч за нападение на полицейского
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