30 марта

29 марта

Популярное

Забайкальца оштрафовали на 50 тысяч за нападение на полицейского

Забайкальца оштрафовали на 50 тысяч за нападение на полицейского
Происшествия, 
Мужчина ударил сотрудника полиции, будучи пьяным

В Чите предстал перед судом житель города Борзя, который напал на полицейского. Его признали виновным по статье«Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Инцидент произошёл 5 декабря 2022 года.

- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожном вокзале станции Чита-2 и желая воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции, нанёс сотруднику полиции, прибывшему в связи с охраной общественного порядка, удар в область грудной клетки, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На суде нападавший свою вину полностью признал. А также извинился перед сотрудником полиции.

В итоге он получил штраф в 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
полиция насилие в отношении представителя власти

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пьяный иркутянин угнал Toyota Prius и устроил ДТП
Пьяный иркутянин угнал Toyota Prius и устроил ДТП
Происшествия, 30.03.2023
Молодой человек воспользовался случаем и сел в незапертый автомобиль
В Бурятии спустя 16 лет поймали насильника и убийцу девушки
В Бурятии спустя 16 лет поймали насильника и убийцу девушки
Происшествия, 30.03.2023
Убийцу удалось вычислить по отпечаткам пальцев
Забайкальца оштрафовали на 50 тысяч за нападение на полицейского
Забайкальца оштрафовали на 50 тысяч за нападение на полицейского
Происшествия, 30.03.2023
Мужчина ударил сотрудника полиции, будучи пьяным
В Забайкалье на пожаре пострадала курильщица, уснувшая на диване
В Забайкалье на пожаре пострадала курильщица, уснувшая на диване
Происшествия, 30.03.2023
Пьяная женщина уснула с непотушенной сигаретой
Рослесхоз: В Бурятии выявлены нарушения при подготовке к сезону лесных пожаров
Рослесхоз: В Бурятии выявлены нарушения при подготовке к сезону лесных пожаров
Происшествия, 30.03.2023
Проверена готовность регионов Дальнего Востока к лесопожарному сезону
Русдрам сделал официальное заявление о попытке самоубийства на сцене театра
Русдрам сделал официальное заявление о попытке самоубийства на сцене театра
Общество, 30.03.2023
«Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу», - говорится в нём
В Ангарске мужчина погиб из-за непотушенной сигареты
В Ангарске мужчина погиб из-за непотушенной сигареты
Происшествия, 30.03.2023
Соседи из горящего дома успели эвакуироваться
На Байкале под лёд ушёл ещё один автомобиль
На Байкале под лёд ушёл ещё один автомобиль
Происшествия, 30.03.2023
Автомобилисты поехали по уже закрытой ледовой дороге в темноте
В Иркутской области раскрыли убийство 19-летней давности
В Иркутской области раскрыли убийство 19-летней давности
Происшествия, 30.03.2023
Убийца задушил пенсионерку подушкой и скрылся в Новосибирске
В Бурятии росгвардейцы нашли у фермеров незаконное оружие
В Бурятии росгвардейцы нашли у фермеров незаконное оружие
Происшествия, 30.03.2023
Ружья нашли, несмотря на то, что их пытались спрятать
В Бурятии супруги пытались вернуть конфискованный из-за пьяной езды Land Cruiser
В Бурятии супруги пытались вернуть конфискованный из-за пьяной езды Land Cruiser
Происшествия, 30.03.2023
Водитель попался пьяным за рулём, возвращаясь с рыбалки
Скандал в Русдраме: Улан-удэнский артист совершил попытку самоубийства прямо на сцене
Скандал в Русдраме: Улан-удэнский артист совершил попытку самоубийства прямо на сцене
Общество, 30.03.2023
Якобы в знак протеста: «Я устал. Я не могу. У меня больше нет выбора»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^