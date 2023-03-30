30 марта

29 марта

Популярное

В Забайкалье на пожаре пострадала курильщица, уснувшая на диване

В Забайкалье на пожаре пострадала курильщица, уснувшая на диване
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Пьяная женщина уснула с непотушенной сигаретой

В селе Газимурский завод в Забайкальском крае из-за своей безответственности на пожаре пострадала женщина.

Пожарных вызвали женщина и мужчина, которые во время распития спиртных напитков почувствовали запах дыма.

- Как оказалось, их родственница уснула с непотушенной сигаретой, в результате чего произошло возгорание дивана. Гражданам удалось эвакуировать женщину из помещения и самостоятельно ликвидировать пожар, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Виновница возгорания получила ожоги тела и была госпитализирована в центральную районную больницу.

В Чите непотушенная сигарета чуть не погубила пенсионерку. Инцидент произошёл в подъезде многоквартирного дома в четвёртом микрорайоне.

Приехавшие пожарные обнаружили возгорание мусора на лестничной площадке пятого этажа. Подъезд был окутан дымом, из-за чего пожилая женщина не смогла самостоятельно покинуть свою квартиру.

Для предотвращения отравления продуктами горения пожарные надели на читинку средство защиты органов дыхания и вывели на свежий воздух.

Пожар в подъезде был потушен.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье на пожаре пострадала курильщица, уснувшая на диване
В Забайкалье на пожаре пострадала курильщица, уснувшая на диване
Происшествия, 30.03.2023
Пьяная женщина уснула с непотушенной сигаретой
Рослесхоз: В Бурятии выявлены нарушения при подготовке к сезону лесных пожаров
Рослесхоз: В Бурятии выявлены нарушения при подготовке к сезону лесных пожаров
Происшествия, 30.03.2023
Проверена готовность регионов Дальнего Востока к лесопожарному сезону
Русдрам сделал официальное заявление о попытке самоубийства на сцене театра
Русдрам сделал официальное заявление о попытке самоубийства на сцене театра
Общество, 30.03.2023
«Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу», - говорится в нём
В Ангарске мужчина погиб из-за непотушенной сигареты
В Ангарске мужчина погиб из-за непотушенной сигареты
Происшествия, 30.03.2023
Соседи из горящего дома успели эвакуироваться
На Байкале под лёд ушёл ещё один автомобиль
На Байкале под лёд ушёл ещё один автомобиль
Происшествия, 30.03.2023
Автомобилисты поехали по уже закрытой ледовой дороге в темноте
В Иркутской области раскрыли убийство 19-летней давности
В Иркутской области раскрыли убийство 19-летней давности
Происшествия, 30.03.2023
Убийца задушил пенсионерку подушкой и скрылся в Новосибирске
В Бурятии росгвардейцы нашли у фермеров незаконное оружие
В Бурятии росгвардейцы нашли у фермеров незаконное оружие
Происшествия, 30.03.2023
Ружья нашли, несмотря на то, что их пытались спрятать
В Бурятии супруги пытались вернуть конфискованный из-за пьяной езды Land Cruiser
В Бурятии супруги пытались вернуть конфискованный из-за пьяной езды Land Cruiser
Происшествия, 30.03.2023
Водитель попался пьяным за рулём, возвращаясь с рыбалки
Скандал в Русдраме: Улан-удэнский артист совершил попытку самоубийства прямо на сцене
Скандал в Русдраме: Улан-удэнский артист совершил попытку самоубийства прямо на сцене
Общество, 30.03.2023
Якобы в знак протеста: «Я устал. Я не могу. У меня больше нет выбора»
В Бурятии чаще стала гореть сухая трава
В Бурятии чаще стала гореть сухая трава
Происшествия, 30.03.2023
Жителей республики призываю соблюдать правила пожарной безопасности 
В Иркутской области задержали дроппера, обманувшего пенсионеров
В Иркутской области задержали дроппера, обманувшего пенсионеров
Происшествия, 30.03.2023
Он забрал у пожилых людей почти 400 тысяч рублей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^