В Забайкалье на пожаре пострадала курильщица, уснувшая на диване

Пьяная женщина уснула с непотушенной сигаретой



В селе Газимурский завод в Забайкальском крае из-за своей безответственности на пожаре пострадала женщина.



Пожарных вызвали женщина и мужчина, которые во время распития спиртных напитков почувствовали запах дыма.



- Как оказалось, их родственница уснула с непотушенной сигаретой, в результате чего произошло возгорание дивана. Гражданам удалось эвакуировать женщину из помещения и самостоятельно ликвидировать пожар, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Виновница возгорания получила ожоги тела и была госпитализирована в центральную районную больницу.



В Чите непотушенная сигарета чуть не погубила пенсионерку. Инцидент произошёл в подъезде многоквартирного дома в четвёртом микрорайоне.



Приехавшие пожарные обнаружили возгорание мусора на лестничной площадке пятого этажа. Подъезд был окутан дымом, из-за чего пожилая женщина не смогла самостоятельно покинуть свою квартиру.



Для предотвращения отравления продуктами горения пожарные надели на читинку средство защиты органов дыхания и вывели на свежий воздух.



Пожар в подъезде был потушен.

