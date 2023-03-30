Рослесхоз: В Бурятии выявлены нарушения при подготовке к сезону лесных пожаров

Проверена готовность регионов Дальнего Востока к лесопожарному сезону



Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу проверяет регионы на их готовность к пожароопасному сезону 2023 года. В состав комиссий также включены представители центрального аппарата Рослесхоза и ФБУ «Авиалесоохрана». Уже есть предварительные результаты.



- Готовность к пожароопасному сезону текущего года признана в Амурской области и Приморском крае. Нарушения при проведении подготовительных мероприятий были выявлены в Еврейской автономной области, Республике Бурятия. В Забайкальском и Хабаровском краях проверки еще продолжаются, - сообщила пресс-служба Рослесхоза.



Среди основных недостатков, выявленных комиссиями в регионах ДФО, отмечается неполная укомплектованность лесопожарных формирований, отсутствие технической готовности лесопожарной техники, отсутствие обучения руководителей органов исполнительной власти на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, недостаточный контроль со стороны местных органов власти по проведению проверок лесопожарных формирований.



- В ближайшее время органам исполнительной власти регионов ДФО, где были выявлены нарушения, предстоит принять все необходимые меры для устранения выявленных недостатков. После чего будет произведена повторная проверка, - уточнили в Рослесхозе.

