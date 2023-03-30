Проверена готовность регионов Дальнего Востока к лесопожарному сезону
Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу проверяет регионы на их готовность к пожароопасному сезону 2023 года. В состав комиссий также включены представители центрального аппарата Рослесхоза и ФБУ «Авиалесоохрана». Уже есть предварительные результаты.
- Готовность к пожароопасному сезону текущего года признана в Амурской области и Приморском крае. Нарушения при проведении подготовительных мероприятий были выявлены в Еврейской автономной области, Республике Бурятия. В Забайкальском и Хабаровском краях проверки еще продолжаются, - сообщила пресс-служба Рослесхоза.
Среди основных недостатков, выявленных комиссиями в регионах ДФО, отмечается неполная укомплектованность лесопожарных формирований, отсутствие технической готовности лесопожарной техники, отсутствие обучения руководителей органов исполнительной власти на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, недостаточный контроль со стороны местных органов власти по проведению проверок лесопожарных формирований.
- В ближайшее время органам исполнительной власти регионов ДФО, где были выявлены нарушения, предстоит принять все необходимые меры для устранения выявленных недостатков. После чего будет произведена повторная проверка, - уточнили в Рослесхозе.
Рослесхоз: В Бурятии выявлены нарушения при подготовке к сезону лесных пожаров
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проверена готовность регионов Дальнего Востока к лесопожарному сезону
Мужчин осудили по двум статьям
Общество, 30.03.2023
«Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу», - говорится в нём
Соседи из горящего дома успели эвакуироваться
Автомобилисты поехали по уже закрытой ледовой дороге в темноте
Животное получило страшные травмы
Убийца задушил пенсионерку подушкой и скрылся в Новосибирске
Ружья нашли, несмотря на то, что их пытались спрятать
Водитель попался пьяным за рулём, возвращаясь с рыбалки
Началась доследственная проверка
Общество, 30.03.2023
Якобы в знак протеста: «Я устал. Я не могу. У меня больше нет выбора»
Жителей республики призываю соблюдать правила пожарной безопасности
Женщинам грозит уголовное наказание
Он забрал у пожилых людей почти 400 тысяч рублей
Происшествия, 29.03.2023
В Армаке уже ввели режим повышенной готовности