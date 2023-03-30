Читинцы получили 23 года на двоих за торговлю наркотиками

Мужчин осудили по двум статьям
В Чите предстали перед судом два местных жителя, торговавшие наркотиками.
- В июле 2020 года подсудимые приобрели наркотическое средство, которое в октябре 2021 года сбыли двум гражданам. При проведении обысков в жилищах двух мужчин обнаружены и изъяты шприцы с наркотическим средством, предназначенные для дальнейшего сбыта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Вину мужчины признали в полном объёме.
Суд признал их виновными по статьям УК «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
Мужчин приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет 6 месяцев и 12 лет соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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