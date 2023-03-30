Читинцы получили 23 года на двоих за торговлю наркотиками

Мужчин осудили по двум статьям



В Чите предстали перед судом два местных жителя, торговавшие наркотиками.



- В июле 2020 года подсудимые приобрели наркотическое средство, которое в октябре 2021 года сбыли двум гражданам. При проведении обысков в жилищах двух мужчин обнаружены и изъяты шприцы с наркотическим средством, предназначенные для дальнейшего сбыта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Вину мужчины признали в полном объёме.



Суд признал их виновными по статьям УК «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору».



Мужчин приговорили к лишению свободы сроком на 11 лет 6 месяцев и 12 лет соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу.



