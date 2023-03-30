В Иркутской области раскрыли убийство 19-летней давности

Убийца задушил пенсионерку подушкой и скрылся в Новосибирске
В городе Черемхово Иркутской области раскрыли убийство пожилой женщины, совершённое почти 20 лет назад.
Расправа произошла в 2003 году в доме по улице Некрасова.
- По данным следствия, фигурант в ходе совершения квартирной кражи был застигнут 65-летней потерпевшей. Чтобы скрыть преступление, мужчина задушил хозяйку квартиры подушкой, после чего с похищенными ювелирными изделиями с места скрылся, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Задержать убийца по горячим следам не удалось. Как выяснилось недавно, он уехал в Новосибирск и жил там все эти годы.
В марте следователи и сотрудники МВД установили местонахождение и личность подозреваемого. Его доставили из Новосибирска в Иркутск.
Расследование уголовного дело по статье «Убийство с целью скрыть другое преступление» продолжается. Суд заключил задержанного под стражу.
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