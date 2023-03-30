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В Иркутской области раскрыли убийство 19-летней давности

В Иркутской области раскрыли убийство 19-летней давности
Происшествия, 
Убийца задушил пенсионерку подушкой и скрылся в Новосибирске

В городе Черемхово Иркутской области раскрыли убийство пожилой женщины, совершённое почти 20 лет назад.

Расправа произошла в 2003 году в доме по улице Некрасова.

- По данным следствия, фигурант в ходе совершения квартирной кражи был застигнут 65-летней потерпевшей. Чтобы скрыть преступление, мужчина задушил хозяйку квартиры подушкой, после чего с похищенными ювелирными изделиями с места скрылся, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Задержать убийца по горячим следам не удалось. Как выяснилось недавно, он уехал в Новосибирск и жил там все эти годы.

В марте следователи и сотрудники МВД установили местонахождение и личность подозреваемого. Его доставили из Новосибирска в Иркутск.

Расследование уголовного дело по статье «Убийство с целью скрыть другое преступление» продолжается. Суд заключил задержанного под стражу.

убийство

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