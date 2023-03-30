В Бурятии росгвардейцы нашли у фермеров незаконное оружие

Ружья нашли, несмотря на то, что их пытались спрятать
Росгвардейцы провели проверки на фермерских стоянках в Закаменском районе Бурятии. Там они обнаружили и изъяли две единицы незаконного оружия.
- В двух домах сотрудники обнаружили спрятанные ружья – в одном случае за одеждой на вешалке, во втором за шкафом. У граждан были изъяты гладкоствольные огнестрельные ружья марок «ИЖ-12» и «ТОЗ-63» 16 калибра без разрешительных документов, не состоящие на учёте, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Изъятые ружья переданы для дальнейшей утилизации.
Мужчины, которые незаконно хранили оружие, - местные жители в возрасте 40 и 53 лет. Они привлечены к административной ответственности – получили штраф и административный арест.
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