30 марта

29 марта

Популярное

В Бурятии росгвардейцы нашли у фермеров незаконное оружие

В Бурятии росгвардейцы нашли у фермеров незаконное оружие
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Ружья нашли, несмотря на то, что их пытались спрятать

Росгвардейцы провели проверки на фермерских стоянках в Закаменском районе Бурятии. Там они обнаружили и изъяли две единицы незаконного оружия.

- В двух домах сотрудники обнаружили спрятанные ружья – в одном случае за одеждой на вешалке, во втором за шкафом. У граждан были изъяты гладкоствольные огнестрельные ружья марок «ИЖ-12» и «ТОЗ-63» 16 калибра без разрешительных документов, не состоящие на учёте, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Изъятые ружья переданы для дальнейшей утилизации.

Мужчины, которые незаконно хранили оружие, - местные жители в возрасте 40 и 53 лет. Они привлечены к административной ответственности – получили штраф и административный арест. 
Росгвардия оружие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области раскрыли убийство 19-летней давности
В Иркутской области раскрыли убийство 19-летней давности
Происшествия, 30.03.2023
Убийца задушил пенсионерку подушкой и скрылся в Новосибирске
В Бурятии росгвардейцы нашли у фермеров незаконное оружие
В Бурятии росгвардейцы нашли у фермеров незаконное оружие
Происшествия, 30.03.2023
Ружья нашли, несмотря на то, что их пытались спрятать
В Бурятии супруги пытались вернуть конфискованный из-за пьяной езды Land Cruiser
В Бурятии супруги пытались вернуть конфискованный из-за пьяной езды Land Cruiser
Происшествия, 30.03.2023
Водитель попался пьяным за рулём, возвращаясь с рыбалки
Скандал в Русдраме: Улан-удэнский артист совершил попытку самоубийства прямо на сцене
Скандал в Русдраме: Улан-удэнский артист совершил попытку самоубийства прямо на сцене
Общество, 30.03.2023
Якобы в знак протеста: «Я устал. Я не могу. У меня больше нет выбора»
В Бурятии чаще стала гореть сухая трава
В Бурятии чаще стала гореть сухая трава
Происшествия, 30.03.2023
Жителей республики призываю соблюдать правила пожарной безопасности 
В Иркутской области задержали дроппера, обманувшего пенсионеров
В Иркутской области задержали дроппера, обманувшего пенсионеров
Происшествия, 30.03.2023
Он забрал у пожилых людей почти 400 тысяч рублей 
В подтопленном селе Бурятии возникла угроза ЧС
В подтопленном селе Бурятии возникла угроза ЧС
Происшествия, 29.03.2023
В Армаке уже ввели режим повышенной готовности
В Бурятии 19-летний юноша зарезал незнакомую женщину
В Бурятии 19-летний юноша зарезал незнакомую женщину
Происшествия, 29.03.2023
Убийство произошло в доме отчима молодого человека
В Иркутской области обнаружили мёртвую рысь
В Иркутской области обнаружили мёртвую рысь
Происшествия, 29.03.2023
Дикое животное погибло, вероятно, в результате подкормки местными жителями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^