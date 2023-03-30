В Бурятии росгвардейцы нашли у фермеров незаконное оружие









Росгвардейцы провели проверки на фермерских стоянках в Закаменском районе Бурятии. Там они обнаружили и изъяли две единицы незаконного оружия.- В двух домах сотрудники обнаружили спрятанные ружья – в одном случае за одеждой на вешалке, во втором за шкафом. У граждан были изъяты гладкоствольные огнестрельные ружья марок «ИЖ-12» и «ТОЗ-63» 16 калибра без разрешительных документов, не состоящие на учёте, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Изъятые ружья переданы для дальнейшей утилизации.Мужчины, которые незаконно хранили оружие, - местные жители в возрасте 40 и 53 лет. Они привлечены к административной ответственности – получили штраф и административный арест.