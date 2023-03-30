Началась доследственная проверка
28 марта в Ангарске трёхлетний ребёнок в результате несчастного случая выпал из окна четвёртого этажа квартиры в жилом доме. В тяжёлом состоянии мальчик был госпитализирован в травматологическое отделение детской городской больницы.
Следователи начали доследственную проверку
- Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного управления России по Иркутской области. – По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
В Ангарске трёхлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа
Происшествия, Фото:
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