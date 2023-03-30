В Иркутске ввели режим повышенной готовности

Из-за резкого потепления наблюдается активное таяние снега
Режим повышенной готовности в связи с паводкоопасной обстановкой введён 28 марта на территории Иркутского района и вводится 29 марта в городе Иркутске. Об этом решении муниципалитетов стало известно на заседании рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Решение принято в связи с активным снеготаянием, вызванным установившимися высокими дневными температурами. Как доложил начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» Азат Насыров, в северных районах региона высота снега уменьшилась на пять сантиметров, а на западе и юге — от трёх до десяти. В ближайшие сутки высокие температуры сохранятся. А в апреле тёплые периоды будут сменяться холодными.
— Мы планируем в ежедневном режиме мониторить ситуацию и собираться на совещания с рабочей группой до тех пор, пока сохраняется угроза паводка. Кроме того, принято решение ещё раз обсудить на уровне правительства региона вопросы градостроительной застройки тех мест, которые подвержены подтоплениям, — отметил первый заместитель губернатора Роман Колесов.
По информации первого заместителя мэра Иркутска Андрея Южакова, в настоящее время фактов подтопления жилых домов в городе не зафиксировано. На территории областного центра ежедневно осуществляется мониторинг, «ИркутскАвтодор» проводит откачивание талых вод на автомобильных дорогах в местах с пониженным рельефом, чистятся дождеприёмники, пропариваются водоотводные лотки.
В Иркутском районе в большей степени обстановка осложнена на территории Карлукского, Марковского, Уриковского и Хомутовского муниципальных образований. Представитель района доложил, что администрация оказывает адресную помощь по откачке талых вод, наиболее активно такие работы ведутся в Урике и Грановщине. В случае необходимости будет организован пункт временного размещения. Муниципалитету дано поручение провести информирование жителей района о мерах, которые принимаются при угрозе подтопления и ликвидации последствий. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
Происшествия, Фото:
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