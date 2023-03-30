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В Бурятии чаще стала гореть сухая трава

В Бурятии чаще стала гореть сухая трава
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жителей республики призываю соблюдать правила пожарной безопасности

С наступлением тёплых дней и ветреной погоды в Бурятии участились случаи возгорания сухой травы и мусора. Только за 28 марта зарегистрировано 12 таких возгораний на общей площади 300 га.

По словам директора ГКУ РБ «Противопожарная служба Республики Бурятия» Сергея Андриевского, в основном возгорания происходят на территориях сельских районов республики, где люди проводят отжиги сухой травы на сельскохозяйственных участках для заготовки кормов.



С учётом ветреной нагрузки может произойти резкое распространение огня, которое может угрожать переходом на населённые пункты, жилые дома, надворные постройки, лесной фонд

- Прошу жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо очистить от мусора и сухой травы не только свой участок, но и прилегающую к нему территорию. Помните, что безопасность ваших близких в ваших руках, - призывает Сергей Андриевский.

пожарная безопасность

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