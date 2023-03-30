Женщинам грозит уголовное наказание
Две неработающие жительницы Ангарска обвиняются в использовании фиктивных документов для трудоустройства.
По версии дознания, летом 2022 года обвиняемые для трудоустройства на должности поваров в столовую одного из предприятий Ангарска передали неустановленным лицам по три тысячи рублей за внесение в личные медицинские книжки недостоверных сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки. Впоследствии фиктивные записи предъявили работодателю для допуска к работе по организации общественного питания.
Уголовные дела направлены прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.
Женщинам грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Ангарчанки использовали поддельные документы для работы поварами
Происшествия, Фото:
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