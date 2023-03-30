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Ангарчанки использовали поддельные документы для работы поварами

Ангарчанки использовали поддельные документы для работы поварами
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Женщинам грозит уголовное наказание

Две неработающие жительницы Ангарска обвиняются в использовании фиктивных документов для трудоустройства.

По версии дознания, летом 2022 года обвиняемые для трудоустройства на должности поваров в столовую одного из предприятий Ангарска передали неустановленным лицам по три тысячи рублей за внесение в личные медицинские книжки недостоверных сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки. Впоследствии фиктивные записи предъявили работодателю для допуска к работе по организации общественного питания.

Уголовные дела направлены прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Женщинам грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. 
прокуратура Иркутская область поддельные документы

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