Ангарчанки использовали поддельные документы для работы поварами

Женщинам грозит уголовное наказание



Две неработающие жительницы Ангарска обвиняются в использовании фиктивных документов для трудоустройства.



По версии дознания, летом 2022 года обвиняемые для трудоустройства на должности поваров в столовую одного из предприятий Ангарска передали неустановленным лицам по три тысячи рублей за внесение в личные медицинские книжки недостоверных сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки. Впоследствии фиктивные записи предъявили работодателю для допуска к работе по организации общественного питания.



Уголовные дела направлены прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.



Женщинам грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

