В Бурятии Еравнинский район побил недельный рекорд по незаконным рубкам

Там зафиксировали дюжину таких нарушений



В Бурятии за последнюю неделю провели 205 рейдов и выявили 18 нарушений законодательства по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка»). Больше всего – 12 – при этом зарегистрировали в Еравнинском районе, ещё по два – в Заиграевском и Кабанском и по одному – в Тарбагатайском и Селенгинском.



Большинство нарушителей – 14 из 18-ти – уже установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 584 с лишним кубометра.



Кроме того, в республике зафиксировали 10 фактов повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев (по статье 8.28 КоАП РФ): пять – в Иволгинском районе, три – в Баргузинском и по одному – в Тарбагатайском и Кабанском районах. Всех злоумышленников вычислили. Материалы передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в РАЛХ.



